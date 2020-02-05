Van'da çığ felaketinin olduğu bölgeden fotoğraflar

Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 30'dan fazla kişi sağ kurtarıldı.



Olayla ilgili son bilgileri veren AFAD, 33 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını 53 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında jandarma, itfaiye ve güvenlik korucuları da var.