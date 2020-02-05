Van'da çığ felaketinin olduğu bölgeden fotoğraflar
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arama çalışmaları sürerken çığ düştü. Çığ altında kalan 30'dan fazla kişi kurtarılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dün de aynı bölgede 5 kişi çığ altında kalarak hayatını kaybetmişti.
Van'da 5 kişinin öldüğü çığ felaketinde kaybolan 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. 30'dan fazla kişi kurtarılırken; 33 cansız bedene ulaşıldı. 53 de yaralı var. Kurtarma çalışmaları bölgeye sevk edilen takviye ekipler eşliğinde devam ediyor.
Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü.
Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 30'dan fazla kişi sağ kurtarıldı.
Olayla ilgili son bilgileri veren AFAD, 33 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını 53 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında jandarma, itfaiye ve güvenlik korucuları da var.