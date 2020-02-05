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  3. 05 Şubat 2020 18:25

Van'da çığ felaketinin olduğu bölgeden fotoğraflar

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arama çalışmaları sürerken çığ düştü. Çığ altında kalan 30'dan fazla kişi kurtarılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dün de aynı bölgede 5 kişi çığ altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Van'da çığ felaketinin olduğu bölgeden fotoğraflar

Van'da 5 kişinin öldüğü çığ felaketinde kaybolan 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. 30'dan fazla kişi kurtarılırken; 33 cansız bedene ulaşıldı. 53 de yaralı var. Kurtarma çalışmaları bölgeye sevk edilen takviye ekipler eşliğinde devam ediyor.

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Van'da çığ felaketinin olduğu bölgeden fotoğraflar

Van'daki ikinci çığ felaketinde can kaybı 33'e yükseldi.

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Van'da çığ felaketinin olduğu bölgeden fotoğraflar

Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü.

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Van'da çığ felaketinin olduğu bölgeden fotoğraflar

Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 30'dan fazla kişi sağ kurtarıldı.

Olayla ilgili son bilgileri veren AFAD, 33 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını 53 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında jandarma, itfaiye ve güvenlik korucuları da var.

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