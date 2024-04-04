Van'da gündüz gerginlik, gece sevinç gösterileri
Yüksek Seçim Kurlu , DEM Parti'nin itirazını oy çokluğuyla kabul ederek, Van'da mazbatayı DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi. Kararın duyulmasının ardından 2 gündür olayların yaşandığı caddelerde vatandaşlar sokaklara çıkarak sevinç gösterileri yaptı.
Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alınmasının ardından başlayan olaylar, YSK'dan gelen "mazbatanın DEM Partili adaya verilmesi" kararıyla yerini kutlamalara bıraktı.
Yüzlerce araç konvoyu kornalar çalarak DEM Parti bayraklarıyla caddelerde dolaşarak kutlama yaptı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), DEM Parti'nin itirazını oy çokluğuyla kabul ederek, mazbatanın DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilmesi kararının ardından on binlerce kişi kentin Beşyol, Cumhuriyet ve Maraş caddelerine çıkıp kutlama yaparken, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan da bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kentin önde gelenleri ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.