Van'da gündüz gerginlik, gece sevinç gösterileri

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), DEM Parti'nin itirazını oy çokluğuyla kabul ederek, mazbatanın DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilmesi kararının ardından on binlerce kişi kentin Beşyol, Cumhuriyet ve Maraş caddelerine çıkıp kutlama yaparken, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan da bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kentin önde gelenleri ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.