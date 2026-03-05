  1. Anasayfa
  4. İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı!

Van'da ilkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atan öğrenciyi dövdü

Van'ın Edremit ilçesinde bir veli, çocuğuna kar topu attığı gerekçesiyle 8 yaşındaki öğrenciyi okul koridorunda herkesin gözü önünde darbetti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA
Van'ın Edremit ilçesinde bulunan Mavi Göl İlkokulu'nda bir veli, teneffüste çocuğuna kar topu attığı iddiasıyla 8 yaşındaki M.Y.'ye okul koridorunda saldırdı.Diğer öğrencilerin dehşet dolu bakışları arasında yaşanan darp anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, teneffüs saatinde okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin arasında başladı. 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki M.Y.'nin attığı iddia edilen kar topu, başka bir öğrencinin yüzüne isabet etti. Durumu öğrenen diğer öğrencinin velisi, okula gelerek koridorda M.Y.’yi darbetmeye başladı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde; öfkeli velinin okul koridorunda hızla ilerleyerek küçük çocuğu darbettiği görüldü. O anlara tanıklık eden diğer öğrencilerin yaşadığı büyük korku ve panik kameraya yansırken, bazı çocukların arkadaşlarını velinin elinden kurtarmaya çalışması dikkat çekti.

Yaşanan bu olayda tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)

