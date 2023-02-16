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  4. Van'da kar esareti! 67 yerleşim yerine ulaşım kapandı

Van'da kar esareti! 67 yerleşim yerine ulaşım kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 67 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı.

Van'da kar esareti! 67 yerleşim yerine ulaşım kapandı - Resim: 1

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı, olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

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Van'da kar esareti! 67 yerleşim yerine ulaşım kapandı - Resim: 2

Kent genelinde 35'i mahalle, 32'si mezra olmak üzere 67 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. 

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Van'da kar esareti! 67 yerleşim yerine ulaşım kapandı - Resim: 3

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kardan kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. 

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Van'da kar esareti! 67 yerleşim yerine ulaşım kapandı - Resim: 4

İpekyolu Belediyesi temizlik personeli de kent merkezindeki kaldırımlarda kar temizliği yaptı.(DHA)

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