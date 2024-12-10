Van'da ölü bulunan üniversiteli Rojin'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin’in kesin ölüm nedeni Adli Tıp raporuyla belirlendi.
Kaynak: Sabah Gazetesi
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Rojin K.’in ölümüne boğulmanın neden olduğu belirtildi.
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin K. (19), 27 Eylül’de yurttaki akşam yemeğinden sonra dışarı çıktı. Arkadaşlarına Van Gölü sahilinde çakıl taşı toplamaya gideceğini söyleyen Rojin K., bir arkadaşını davet etse de olumsuz yanıt aldı.
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O gece yurda dönmeyen Rojin K.’e ulaşamayan arkadaşları, ertesi gün polise kayıp ihbarında bulundu. Aynı gün sahilde Rojin K.’e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su şişesi bulundu.
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Polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından 18 gün boyunca sürdürülen arama çalışmalarında Rojin K.’in izine rastlanamadı.
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