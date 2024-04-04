Van'da ortalık sakinledi, temizlik başladı

Bunun üzerine Van İnşaat Mühendisleri Odası da çağrı yaparak temizlik çalışmalarına başlanacağını duyurdu. Sabah saatlerinde caddelere çıkan oda üyeleri temizlik çalışmalarına başladı ve katılmak isteyenlere de maske, eldiven ve çöp poşeti dağıttı. Çalışmaları gören bölge halkı da temizliğe destek verdi.