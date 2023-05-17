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Van'da PKK'dan temizlenen bölgeler şimdi bambaşka!

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle yıllar önce boşaltılan bölgeler doğaseverlerin yeni gözdesi oldu.

Van'da PKK'dan temizlenen bölgeler şimdi bambaşka! - Resim: 1

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle yıllar önce boşaltılan bölgeler, huzurun sağlanmasıyla doğaseverlerin yeni rotası haline geldi.

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Van'da PKK'dan temizlenen bölgeler şimdi bambaşka! - Resim: 2

Vadi Doğa Spor Kulübü üyesi 46 kişi, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla terörden arındırılan Çatak'ın Konalga mevkisinde 2 günlük kamp kurdu.

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Van'da PKK'dan temizlenen bölgeler şimdi bambaşka! - Resim: 3

İlkbaharla canlanan Konalga Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapan doğaseverler, bölgedeki doğal güzellikleri görme imkanı buldu.

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Van'da PKK'dan temizlenen bölgeler şimdi bambaşka! - Resim: 4

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, AA muhabirine, gruplarla her hafta Van'ın görülmeye değer doğal güzelliklerinin bulunduğu yerlerde etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

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