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  3. 30 Haziran 2020 20:03

Van'da sel felaketi! 75 koyun sele kapılarak telef oldu

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle 75 küçükbaş hayvan telef olurken, bazı ahır ve barınaklar yıkıldı.

Van'da sel felaketi! 75 koyun sele kapılarak telef oldu

Van ve çevresinde bugün öğle saatlerinde yağmur etkili oldu. Erciş ilçesinde 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkpınar Mahallesi'nde ise saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak sele yol açtı.

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Van'da sel felaketi! 75 koyun sele kapılarak telef oldu

Birçok ahır ve barınağın zarar gördüğü mahallede hayvan barınağında koyunlarını sağan bir kadın, gelen sel nedeniyle canını zor kurtardı.

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Van'da sel felaketi! 75 koyun sele kapılarak telef oldu

74 koyun ise sel sularına kapılarak öldü.

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Van'da sel felaketi! 75 koyun sele kapılarak telef oldu

Mahalledeki yol ve ekili tarım arazileri de selden dolayı zarar gördü.

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