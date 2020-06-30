Van'da sel felaketi! 75 koyun sele kapılarak telef oldu
Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle 75 küçükbaş hayvan telef olurken, bazı ahır ve barınaklar yıkıldı.
Van ve çevresinde bugün öğle saatlerinde yağmur etkili oldu. Erciş ilçesinde 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkpınar Mahallesi'nde ise saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak sele yol açtı.
Birçok ahır ve barınağın zarar gördüğü mahallede hayvan barınağında koyunlarını sağan bir kadın, gelen sel nedeniyle canını zor kurtardı.