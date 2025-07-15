Van'da uzun namlulu saldırı: Sosyal medya fenomeni kızlarının yanında öldürüldü

Van'ın İpekyolu ilçesi Kale Yolu üzerinde 3 kızıyla birlikte seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dün gece silahlı saldırıya uğrayan Onur Karael hayatını kaybetmiş, 3 kızı ise yaralı olarak tedavi altına alınmıştı.