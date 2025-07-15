Van'da uzun namlulu saldırı: Sosyal medya fenomeni kızlarının yanında öldürüldü
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir araca uzun namlulu silahla yapılan saldırıda sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybederken, 3 kızı da yaralandı.
Kaynak: İHA
Van'ın İpekyolu ilçesi Kale Yolu üzerinde 3 kızıyla birlikte seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dün gece silahlı saldırıya uğrayan Onur Karael hayatını kaybetmiş, 3 kızı ise yaralı olarak tedavi altına alınmıştı.
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Sosyal medyada Arda Edeoğlu ismiyle de bilinen ödüllü fenomen Karael'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün Yüksekova'ya getirildi.
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Esenyurt TOKİ Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle Onur Karael toprağa verilirken, taziye kurulmayacağı belirtildi.
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