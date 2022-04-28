''Var mısın Yok musun'' yarışmasında 500 bin TL kazanmıştı: Ülkühan Yılmaz son hali ile gündemde

ÜLKÜHAN YILMAZ'IN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Ülkühan Yılmaz, Show TV ekranlarında yayınlanan Var mısın Yok musun yarışma programında, Hamdi Bey'in 128 bin TL'lik teklifini reddetmiş ve kutusuna gitmek istemişti. Yılmaz kutusuna gitme kararı aldığında geride 20 bin TL ve 500 bin TL kalmıştı.