Var mısın Yok musun'da 500 bin TL kazanmıştı: Son hali ile dikkat çekti

Acun Ilıcalı'nın unutulmaz programı Var mısın Yok musun ile milyonların tanıdığı bir isme dönüşen Ülkühan Yılmaz, yarışmadan sonra sırra kadem bastı.

Hamdi Bey'in 128 bin TL'lik teklifini reddeden Ülkühan Yılmaz'ın kutusundan 500 bin TL çıkmıştı.