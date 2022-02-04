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Vatandaş isyanda! Bankalar faiz oranlarını neden düşürmüyor ?

Merkez Bankası düşük faiz ile kredi kullandırılması için politika faizini yüzde 14 seviyelerine düşürdü. Ancak faizdeki indirim piyasaya yansımadı.

Vatandaş isyanda! Bankalar faiz oranlarını neden düşürmüyor ? - Resim: 1

28 Ocak 2022 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre toplam Türk lirası kredi büyüklüğü 4 trilyon 972 milyar TL, toplam mevduat 5 trilyon 429 milyar TL oldu.

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Vatandaş isyanda! Bankalar faiz oranlarını neden düşürmüyor ? - Resim: 2

Mevduat ile kredi arasında 457 milyar liralık fark hesaplandı.

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Vatandaş isyanda! Bankalar faiz oranlarını neden düşürmüyor ? - Resim: 3

Merkez Bankası düşük faiz ile kredi kullandırılması için politika faizini yüzde 14 seviyelerine düşürdü.

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Vatandaş isyanda! Bankalar faiz oranlarını neden düşürmüyor ? - Resim: 4

Ancak bu indirim piyasaya yansımadı.

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