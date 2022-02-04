Vatandaş isyanda! Bankalar faiz oranlarını neden düşürmüyor ?
Merkez Bankası düşük faiz ile kredi kullandırılması için politika faizini yüzde 14 seviyelerine düşürdü. Ancak faizdeki indirim piyasaya yansımadı.
28 Ocak 2022 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre toplam Türk lirası kredi büyüklüğü 4 trilyon 972 milyar TL, toplam mevduat 5 trilyon 429 milyar TL oldu.
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Mevduat ile kredi arasında 457 milyar liralık fark hesaplandı.
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Merkez Bankası düşük faiz ile kredi kullandırılması için politika faizini yüzde 14 seviyelerine düşürdü.
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Ancak bu indirim piyasaya yansımadı.
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