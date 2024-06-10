Vatandaş taş yağıyor sandı: Yaz günü dolu sürprizi
Adana'da fındık büyüklüğünde dolu yağışı ekili alanları vurdu, yollarda taşkın oluştu.
Kaynak: İHA
1 / 7
Adana'nın Feke ilçesi yüksek kesimlerinde kısa süreli etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı su taşkınlarına sebep oldu, ekili alanlara da zarar verdi.
2 / 7
Feke'ye bağlı Oruçlu, Ormancık, Mansurlu ve İnderesi mahallelerinde kısa süreli şiddetli yağmur ve fındık büyüklüğünde yağan dolu etkili oldu.
3 / 7
Dolu ve yağmur, ekili arazi ve bahçelerde zarara neden oldu.
4 / 7