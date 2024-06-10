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Vatandaş taş yağıyor sandı: Yaz günü dolu sürprizi

Adana'da fındık büyüklüğünde dolu yağışı ekili alanları vurdu, yollarda taşkın oluştu.

Kaynak: İHA
Vatandaş taş yağıyor sandı: Yaz günü dolu sürprizi - Resim: 1
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Vatandaş taş yağıyor sandı: Yaz günü dolu sürprizi - Resim: 2

Adana'nın Feke ilçesi yüksek kesimlerinde kısa süreli etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı su taşkınlarına sebep oldu, ekili alanlara da zarar verdi.

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Vatandaş taş yağıyor sandı: Yaz günü dolu sürprizi - Resim: 3

Feke'ye bağlı Oruçlu, Ormancık, Mansurlu ve İnderesi mahallelerinde kısa süreli şiddetli yağmur ve fındık büyüklüğünde yağan dolu etkili oldu. 

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Vatandaş taş yağıyor sandı: Yaz günü dolu sürprizi - Resim: 4

Dolu ve yağmur, ekili arazi ve bahçelerde zarara neden oldu. 

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