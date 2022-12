Vatandaşın güneş doğmadan girdiği ucuz et kuyruğu kamerada

Et fiyatlarına son dönemde gelen zammın ardından ucuza et satan Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Ankara'nın merkezindeki Kızılay'daki Et ve Süt Kurumu şubesi, kasaplara göre yarı yarıya ucuza et satıyor. Uygun fiyata kırmızı et almak isteyen vatandaşlar ise soğuk havaya aldırmadan sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kurumun şubesine akın ediyor.