Vatandaşın güneş doğmadan girdiği ucuz et kuyruğu kamerada

Ellerinde fişlerle bekleyen vatandaşlar, numaraları yanınca ise 15'er kişilik gruplar halinde içeriyle alınıyor. Ortalama 4 saat süren bir bekleyişin ardından et alan bir vatandaş, "Toplam 780 TL tuttu, bunu kasaptan alsam 1000 lirayı geçerdi" dedi.

Kasapta 170 lira olan dana kıyma, kurumda ise 90 liradan satılıyor. Ancak iş yerinde kırmızı et stoğu da ortalama 4 saat içerisinde tükeniyor. Bu nedenle sıra bekleyen bazı vatandaşlar ise elleri boş dönüyor.