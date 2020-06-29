Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayınca, kızıp hareket etmedi
Eskişehir'de tramvayda yolcuların sosyal mesafe kuralına uymamasına kızan vatman, ''Araç yüzde 50 kapasiteye düşmediği sürece hareket etmeyecektir'' anonsunu geçti.
Corona virüs tedbirleri kapsamında maske takılmasının zorunlu olduğu Eskişehir’de toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk, sosyal mesafe kuralının uygulanmasını zorlaştırdı.
Kentte gün boyu özellikle tramvaylarda yoğunluk yaşanırken, vatmanlar da yolcuları sosyal mesafe kuralına uymaları için anonslarla uyardı.