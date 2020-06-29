Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayınca, kızıp hareket etmedi

YOLCULARIN İNMESİNİ BEKLEDİ

Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi’ne (ESTRAM) bağlı çalışan vatman, fazla yolcu olduğunu fark edince 2 Eylül Caddesi’ndeki belediye durağına geldiğinde durdu ancak sadece ön kapıyı açarak, yolcuların inmesini bekledi.