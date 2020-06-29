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  3. 29 Haziran 2020 17:07

Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayınca, kızıp hareket etmedi

Eskişehir'de tramvayda yolcuların sosyal mesafe kuralına uymamasına kızan vatman, ''Araç yüzde 50 kapasiteye düşmediği sürece hareket etmeyecektir'' anonsunu geçti.

Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayınca, kızıp hareket etmedi

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Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayınca, kızıp hareket etmedi

Corona virüs tedbirleri kapsamında maske takılmasının zorunlu olduğu Eskişehir’de toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk, sosyal mesafe kuralının uygulanmasını zorlaştırdı.

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Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayınca, kızıp hareket etmedi

Kentte gün boyu özellikle tramvaylarda yoğunluk yaşanırken, vatmanlar da yolcuları sosyal mesafe kuralına uymaları için anonslarla uyardı.

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Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayınca, kızıp hareket etmedi

YOLCULARIN İNMESİNİ BEKLEDİ
Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi’ne (ESTRAM) bağlı çalışan vatman, fazla yolcu olduğunu fark edince 2 Eylül Caddesi’ndeki belediye durağına geldiğinde durdu ancak sadece ön kapıyı açarak, yolcuların inmesini bekledi.

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