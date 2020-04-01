Vatandaşların sokağa çıkma ısrarı sürüyor
Türkiye'de alınan koronavirüs önlemlerine karşın Pendik'te vatandaşların sokağa çıkma ısrarı sürüyor.
Vatandaşlarda ayrıca eldiven ve maske gibi önlemlerin olmadığı da görüldü. Öte yandan Taksim ve Üsküdar'da da virüs sessizliği hakim.
PENDİKKoronavirüs salgınına karşı hiçbir tedbir almadığı görülen Pendik halkının, sokakta yoğunluk oluşturdu.
Yer alan fotoğraflarda sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görülürken vatandaşlarda eldiven ve maskenin olmaması da dikkat çekti.