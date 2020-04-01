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  3. 01 Nisan 2020 10:40

Vatandaşların sokağa çıkma ısrarı sürüyor

Türkiye'de alınan koronavirüs önlemlerine karşın Pendik'te vatandaşların sokağa çıkma ısrarı sürüyor.

Vatandaşların sokağa çıkma ısrarı sürüyor

Vatandaşlarda ayrıca eldiven ve maske gibi önlemlerin olmadığı da görüldü. Öte yandan Taksim ve Üsküdar'da da virüs sessizliği hakim.

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Vatandaşların sokağa çıkma ısrarı sürüyor

PENDİKKoronavirüs salgınına karşı hiçbir tedbir almadığı görülen Pendik halkının, sokakta yoğunluk oluşturdu.

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Vatandaşların sokağa çıkma ısrarı sürüyor

Yer alan fotoğraflarda sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görülürken vatandaşlarda eldiven ve maskenin olmaması da dikkat çekti.

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Vatandaşların sokağa çıkma ısrarı sürüyor

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