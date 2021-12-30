Vatandaştan TURKOVAC'a yoğun ilgi
Adana'da acil kullanım onayı verilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac, Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.
Adana'da acil kullanım onayı verilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac, Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Turkovac aşısını yaptıran İsmail Hakkı Özbek (73), daha önce 2 doz Sinovac ve bir doz da BionTech aşısı yaptırdığını belirterek, "Bizimkinin en iyisi olduğuna inanıyorum" dedi.
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesislerinde üretilmeye başlanan ve acil kullanım onayı alan yerli Covid-19 aşısı, yurt genelindeki şehir hastanelerine dağıtıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıklama yapmasının ardından Turkovac, bugün Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Türkiye'nin aşı üretebilen 9 ülkeden biri olduğunu söyledi. Vatandaşlara yaptıkları bilinçlendirici çalışmalar sayesinde Turkovac'ın ilgi gördüğünü anlatan Prof. Dr. Çetinkünar, "Aşılarımızı hatırlatma dozu olarak uygulamaya başladık. Turkovac'a karşı tereddütler hisseden vatandaşlara bilgilendirme yapıyoruz. Normal aşıların oluşturduğu antikor yanıtının daha da yukarılarında antikor cevabı oluşturduğunu kendilerine anlatıyoruz. Bilgilendirme arttıkça talep de artacak" dedi.
Hastanede aşılama çalışmaların yolunda gittiğini aktaran Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, "Omicron varyantı çıktıktan sonra toplumdaki vaka sayısında bir artış oldu ancak bu hastaneye yatış oranlarına yansımadı. Sadece bulaşıcılık bir miktar arttı. Tabii ki toplumsal bir öğrenilmişlik olması dolayısıyla halkımız tekrar aşıya rağbet göstermeye başladı. Son 1-2 aya kadar günlük 200-300 olan aşı sayımız 500-600'a kadar çıktı" diye konuştu.