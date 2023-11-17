Ve kış geldi... Türkiye'nin doğusu beyaza büründü

Bir süredir soğuk havaların etkisi altında olan Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışı nedeniyle 3 bin 176 metre rakımlı Palandöken Dağı, beyaza büründü. Palandöken Kayak Merkezi'nde gece boyunca etkili olan yağış kameralara yansıdı. Palandöken'de kar kalınlığı 14 santimetre olarak ölçüldü.