Veli öğrenci dolu sınıfı bastı: O anlar kamerada
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geçen yıl 2 öğretmenin velilerin saldırısına uğradığı okulda bu sefer de bir veli öğrenci dolu sınıfı bastı. Veli güçlükle sınıftan çıkarılırken, bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, bir veli öğrenciler arasında çıkan kavga sonrasında çocuğuna saldıran öğrenciyi bulmak için okula geldi. Ders işlendiği sırada sınıfa girmeye çalışan veli, hem öğrencilere hem de öğretmene korku dolu anlar yaşattı. Öfkeli veli, diğer öğretmenler ve okul çalışanları tarafından güçlükle sınıftan çıkarıldı.
Yaşanan bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin 3 şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Ders anlattığı sırada böyle bir olay ile karşılaşan öğretmen ise veliyi "Çocuk bunlar" diyerek teskin etmeye çalıştı ve söylediklerine karşı çıktı. Öfkelenen veli, yakınlarını çağırarak öğretmene saldırdı. Diğer öğretmenler araya girerek veliyi tutmaya çalıştı. Kavgayı ayırmaya çalışan diğer öğretmenlerden Mehmet D. de tekme ve yumrukların hedefi oldu. Olaya ilişkin veli M.A'nın da aralarında bulunduğu 3 şahıs gözaltına alındı. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen öğretmen Mehmet D. ise darp raporu aldı.
Öte yandan, aynı okulda geçtiğimiz sene de benzer bir olay yaşanmıştı. Öğretmen, öğrencinin öğle arasında okula 15 dakika geç geldiğini annesine söylemiş, bu sebeple ikili arasında tartışma çıkmış, ardından okula gelen öğrencinin babası ve abisi 2 öğretmene saldırmıştı.