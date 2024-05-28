Veli öğrenci dolu sınıfı bastı: O anlar kamerada

Yaşanan bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin 3 şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Ders anlattığı sırada böyle bir olay ile karşılaşan öğretmen ise veliyi "Çocuk bunlar" diyerek teskin etmeye çalıştı ve söylediklerine karşı çıktı. Öfkelenen veli, yakınlarını çağırarak öğretmene saldırdı. Diğer öğretmenler araya girerek veliyi tutmaya çalıştı. Kavgayı ayırmaya çalışan diğer öğretmenlerden Mehmet D. de tekme ve yumrukların hedefi oldu. Olaya ilişkin veli M.A'nın da aralarında bulunduğu 3 şahıs gözaltına alındı. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen öğretmen Mehmet D. ise darp raporu aldı.