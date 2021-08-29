Veliler tatil cennetini terk etti, Çeşme sessiz cennete dönüştü

'FİYATLAR YÜZDE 50 DÜŞÜYOR'

Çeşme'de temmuz ve ağustos ayında daha önce yaşanmamış bir yoğunluk olduğunu anlatan Demir, "Okulların önümüzdeki hafta açılması sebebiyle yurt dışı turizm desteği de zayıf olduğu için eylül ayı doluluk oranları iyi görünmüyor. Biz her zaman Çeşme, eylülde de çok güzeldir diyoruz. Sakinliği seven tüm konuklarımızı ekonomik tatil için Çeşme'ye bekliyoruz. Fiyatlar, temmuz, ağustos ayında arz ve talep nedeniyle oldukça yüksekti. Fiyatlar önümüzdeki haftadan itibaren düşecek. Okulların açılmasıyla birlikte şehirlere yoğun bir dönüş söz konusu bu durum pandemi için bir tehlike oluşturabilir. Bu nedenle şehirde acil işi olmayanların tatil beldelerinde belirli bir süre daha kalmalarını ve şehirdeki yoğunluğa destek olmamalarını istiyoruz" diye konuştu.