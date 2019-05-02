Venezuela lideri Maduro'dan gövde gösterisi
Venezuela lideri, ülkesinde olan darbe yapan muhaliflere böyle gövde gösterisi yaptı.
Aylardır büyük bir siyasi kriz yaşayan ve ABD destekli muhaliflerin başarısız askeri kalkışmasına sahne olan Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askerlerle yürüyerek gövde gösterisi yaptı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı açıklamada, "Anayasa ve kanunların komutasında birleşmiş bir Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler ihanet ve darbecilikle mücadele etmelidir" dedi.
Başkentin güneyinde Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlere (FANB) ait büyük askeri kampüs Fuerte Tiuna’yı sabahın erken saatlerinde ziyaret eden Maduro, buradaki askeri akademinin bahçesinde yüzlerce asker tarafından karşılandı.