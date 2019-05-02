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  3. 02 Mayıs 2019 22:04

Venezuela lideri Maduro'dan gövde gösterisi

Venezuela lideri, ülkesinde olan darbe yapan muhaliflere böyle gövde gösterisi yaptı.

Venezuela lideri Maduro'dan gövde gösterisi

Aylardır büyük bir siyasi kriz yaşayan ve ABD destekli muhaliflerin başarısız askeri kalkışmasına sahne olan Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askerlerle yürüyerek gövde gösterisi yaptı.

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Venezuela lideri Maduro'dan gövde gösterisi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı açıklamada, "Anayasa ve kanunların komutasında birleşmiş bir Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler ihanet ve darbecilikle mücadele etmelidir" dedi.

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Venezuela lideri Maduro'dan gövde gösterisi

Başkentin güneyinde Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlere (FANB) ait büyük askeri kampüs Fuerte Tiuna’yı sabahın erken saatlerinde ziyaret eden Maduro, buradaki askeri akademinin bahçesinde yüzlerce asker tarafından karşılandı.

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Venezuela lideri Maduro'dan gövde gösterisi

Maduro, askerlere yaptığı konuşmada, "Anayasa ve kanunların komutasında birleşmiş bir FANB ihanet ve darbecilikle mücadele etmelidir." dedi.

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