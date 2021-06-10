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Venezuela'da 400 metrelik aşı kuyruğu

Venezuela'da toplu aşılama hız kazanırken aşı merkezinde 400 metrelik uzun kuyruklar oluştu.

Fotoğrafllar Venezuela'nın başkenti Caracas'tan.

Ülkede 29 Mayıs'ta Rus Sputnik V ile Çinli Sinopharm aşılarının ulaşmasıyla aşılama hız kazandı.

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Venezuelalılar aşı merkezlerine akın etti.

Genç yaşlı binlerce kişi, yanlarında getirdiği tabure ve sandalyelerde bekleyerek gece saatlerinden kuyruğa girdi..

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Sabah olduğunda daha fazla insanın gelmesiyle kuyruklar 400 metreye kadar uzadı.

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Venezuela'da yalnızca kısa mesajla kendilerine bildirim yapılan kişiler aşılanabiliyor. Ancak uygulama pratikte karşılık bulmuyor.

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