Venezuelalılar Çorum'daki altın rafirenirisine hayran kaldı

Rafineriye hayran kaldığını belirten Zaidan El Aissami Maddah, “Ben o kadar altın rafinerisi gezdim, ileri teknolojiye sahip ilk kez burayı gördüm. Çok donanımlı bir yer. Altın madeni sektöründe ve tarım alanı gibi sektörlerdeki işbirliğini geliştireceğiz” dedi.