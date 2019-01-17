Venezuelalılar Çorum'daki altın rafirenirisine hayran kaldı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Çorum'da bir holdinge ait altın rafinerisinde incelemelerde bulundu.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, beraberindeki heyet ile dün Çorum’a geldi. Zaidan El Aissami Maddah'ı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler karşıladı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Ahlatcı Holding'e ait altın rafinerisini gezen Maddah, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'dan rafineri hakkında geniş bilgi aldı.