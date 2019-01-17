  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Ocak 2019 15:06

Venezuelalılar Çorum'daki altın rafirenirisine hayran kaldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Çorum'da bir holdinge ait altın rafinerisinde incelemelerde bulundu.

Venezuelalılar Çorum'daki altın rafirenirisine hayran kaldı

Maddah, “Ben o kadar rafineri gezdim, ileri teknolojiye sahip ilk kez burayı gördüm” dedi.

1/ 8
Venezuelalılar Çorum'daki altın rafirenirisine hayran kaldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, beraberindeki heyet ile dün Çorum’a geldi. Zaidan El Aissami Maddah'ı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler karşıladı.

2/ 8
Venezuelalılar Çorum'daki altın rafirenirisine hayran kaldı

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Ahlatcı Holding'e ait altın rafinerisini gezen Maddah, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'dan rafineri hakkında geniş bilgi aldı.

3/ 8
Venezuelalılar Çorum'daki altın rafirenirisine hayran kaldı

Rafineriye hayran kaldığını belirten Zaidan El Aissami Maddah, “Ben o kadar altın rafinerisi gezdim, ileri teknolojiye sahip ilk kez burayı gördüm. Çok donanımlı bir yer. Altın madeni sektöründe ve tarım alanı gibi sektörlerdeki işbirliğini geliştireceğiz” dedi.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM