Venezuela'nın güzellik kraliçesi Ariana Viera trafik kazasında hayatını kaybetti
Venezuela'nın güzellik kraliçesi Ariana Viera, geçirdiği trajik kaza sonrası hayatını kaybetti.
Venezuela'nın güzellik kraliçesi Ariana Viera, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.
Ekim ayında ülkesini, Dominik'te düzenlenecek 2023 Dünya Latin Amerika Güzellik Yarışması'nda temsil etmeye hazırlanan 26 yaşındaki Viera'nın, direksiyon başında uyuyakalarak başka bir araca arkadan çarptığı öğrenildi.
Annesi Vivian Ochoa'ya göre, 13 Temmuz'da Orlando'da trajik kazayı geçiren güzellik kraliçesi, tedaviye yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.
Ochoa, kızının olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından iki kez hayata döndürüldüğünü ancak hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiğini söyledi.
Ochoa, kızını her zaman başkaları için orada olan, yardımsever biri olarak nitelendirerek, nazik ruhunun kazaya yol açan yorgunluğa neden olduğunu belirtti.