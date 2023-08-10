Verdiğiniz oydan pişman mısınız anketi açıklandı
MetroPoll Araştırma son seçimlerle ilgili çok konuşulacak bir ankete imzasını attı ve seçmenlere "verdiğiniz oydan pişman mısınız" diye sordu. Katılımcıların yüzde 72’lik dilim kullandığı oydan pişman olmadığını açıklarken, parti parti seçmenlerin düşüncesi de belli oldu.
MetroPOLL Araştırma şirketi, 15-19 Temmuz tarihleri arasında seçmenlere, “Son cumhurbaşkanı seçiminde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?” sorusunu yöneltti.
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Toplam 1746 kişiyle yapılan ankette seçmenlerin verdiği cevaplara göre en çok 3 partinin seçmeni oy tercihi nedeniyle pişman oldu.
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Toplam seçmen sayısına oranlandığında "Evet pişmanım" diyenlerin oranı yüzde 22,4 oldu. "Hayır pişman değilim" diyenlerin oranı ise 72,8 olurken, yüzde 4,8 ise "cevap/fikrim yok" dedi.
İşte parti parti seçmenlerin pişmanlık anketi sonuçları...
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Zafer Partisi seçmenlerinin yüzde 37,1'i "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 62,9'u "pişman değilim" dedi.
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