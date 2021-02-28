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  3. 28 Şubat 2021 22:08

Vergi dairelerine gelenlere parkurlu karşılama

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son gün olması nedeniyle İkitelli 'de sanayi sitesinin içinde bulunan vergi dairesine gelenler, sitenin kapalı kapısı ile karşılaştılar. Birçok kişi demir kapının üzerinden atlarken bazıları da tel örgülerde bulunan küçük delikten geçerek vergi dairesine ulaştı.

Vergi dairelerine gelenlere parkurlu karşılama

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için vergi dairelerinin hafta sonu açık olmasına karar verildi. 

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Vergi dairelerine gelenlere parkurlu karşılama

Bu kapsamda ödemelerini yetiştiremeyen veya son güne bırakan vatandaşlar vergi daireleri önünde yoğunluk oluşturdu. 

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Vergi dairelerine gelenlere parkurlu karşılama

Yoğunluğun oluştuğu noktalardan birisi de İkitelli’de bulunan vergi dairesi oldu.  

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Vergi dairelerine gelenlere parkurlu karşılama

Dolapdere Sanayi Sitesi içinde bulunan vergi dairesine giden yolda bulunan ve site yönetiminin sorumluluğunda olduğu öğrenilen sürgülü demir kapı, kapalı idi.  

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