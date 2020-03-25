Vergi ertelemesinden kimler yararlanacak? İşte o 16 sektör...

ÇİFTÇİ, MÜHENDİS, AVUKAT DA VAR



Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri geçici süre ile durdurulan yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu, berber ve kuaför gibi işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler de mücbir sebep hükümlerinden yararlanabilecek. Ayrıca çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor, dişçi, veteriner, fizyoterapist, yazılımcı, sanatçı gibi mükellefler de dahil olmak üzere bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefi olan yaklaşık 1.9 milyon mükellef de mücbir sebep hali kapsamında değerlendirildi.