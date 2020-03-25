Vergi ertelemesinden kimler yararlanacak? İşte o 16 sektör...
Koronavirüs nedeniyle vergi ertelemesinden yararlanacak 16 sektör belirlendi. Ayrıca çiftçi, terzi, manav, avukatların da aralarında bulunduğu 1.9 milyon gelir vergisi mükellefi de ertelemeden yararlanacak.
Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde açıklanan 6 ay vergi ertelemesinden yararlanacak 16 sektör belirlendi. Ayrıca terzi, manav, avukat gibi 1.9 milyon gelir vergisi mükellefi de ertelemeden yararlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi ertelemesine yönelik bir tebliğ hazırlandığını belirterek, “Tebliğle mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik. Nisan, mayıs ve haziranda muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6’şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz’a erteliyoruz” dedi. Böylece ödemeler ekim, kasım ve aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi sağlandı.
ÇİFTÇİ, MÜHENDİS, AVUKAT DA VAR
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri geçici süre ile durdurulan yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu, berber ve kuaför gibi işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler de mücbir sebep hükümlerinden yararlanabilecek. Ayrıca çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor, dişçi, veteriner, fizyoterapist, yazılımcı, sanatçı gibi mükellefler de dahil olmak üzere bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefi olan yaklaşık 1.9 milyon mükellef de mücbir sebep hali kapsamında değerlendirildi.
65 YAŞ ÜSTÜ MUHASEBECİ DE KAPSAMDA
Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Gelir İdaresi gelir vergisi tebliğinde, 65 yaş üstü mükellef ve muhasebecilerle ilgili düzenlemeye de açıklık getirdi. Buna göre, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefleri ile meslek mensupları açısından sokağa çıkma yasağının başladığı tarih ile sona ereceği tarih arasındaki dönem, mücbir sebep hali olarak kabul edilecek. Bu döneme ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi yasağın kalktığı tarihi takip eden 15’inci günün sonuna kadar uzatılacak.
SAĞLIK PERSONELİNE EK ÖDEME MÜJDESİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamayla sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi. Bakan Albayrak açıklamasında “Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1.2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız. #BirlikteBaşaracağız” ifadelerini kullandı.