Vergi kaçıranlar haydi yine iyisiniz! O borçların yüzde 50'si siliniyor
İş dünyası, milyonlarca şirketi ilgilendiren düzenlemelerle nefes aldı. Bu düzenlemelerin detayları da netleşmeye başladı. Yapılandırma yasası ile birlikte 2016-2020 yılları arasında öngörülen matrah artırımı başvurusunda bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50'si silinecek.
Dava safhasındaki kesinleşmiş alacaklar ise yapılandırılırken, bu doğrultuda hesaplanan vergiler 2’şer aylık dönemlerde 6 eşit taksitle ödenecek.
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Yasa vatandaşlara ve işletmelere yeni bir sayfa açma imkânı tanıyacak.
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Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğe gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmelerinde mevcut olduğu durumda kayıtlarda olmayan teçhizat, makine, demirbaş, emtia kayıtlarını fiili duruma uygun şekle getirme imkânı tanınıyor.
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İnşaat işletmeleri ise varsa inşa edilen ve emtia niteliğindeki taşınmazlarıyla üretimde kullandıkları çimento, demir, tuğla gibi ilk madde, malzeme ya da yarı mamullerini de bildirebilecek.
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