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''Vergi yüzsüzü'' olmamak için son çağrı: Bakanlık vergisini ödemeyenleri tek tek ifşa edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5 milyon lira ve üzerindeki vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu.

''Vergi yüzsüzü'' olmamak için son çağrı: Bakanlık vergisini ödemeyenleri tek tek ifşa edecek - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, "Listelerde isminin yer almasını istemeyen mükellefler için eylül sonuna kadar zaman tanıyoruz." dedi.

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''Vergi yüzsüzü'' olmamak için son çağrı: Bakanlık vergisini ödemeyenleri tek tek ifşa edecek - Resim: 2

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, kayıt dışılık ile mücadele, vergide adalet ve etkinliği sağlamanın yürüttükleri ekonomi programında en önemli bileşenlerden olduğuna dikkati çekti.

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''Vergi yüzsüzü'' olmamak için son çağrı: Bakanlık vergisini ödemeyenleri tek tek ifşa edecek - Resim: 3

Hükümet olarak bu doğrultuda çeşitli düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Şimşek, "Vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmayı sürdürüyoruz. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin listelerinin açıklanması yönünde talimat verdik. Her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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''Vergi yüzsüzü'' olmamak için son çağrı: Bakanlık vergisini ödemeyenleri tek tek ifşa edecek - Resim: 4

Şimşek, bu kapsamda, 15-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde, 1-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listelerin yayımlanacağını açıkladı.

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