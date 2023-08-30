Vergisiz telefon ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI AYRINTILARI AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada bu düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Buna göre, vergisiz telefonlar projeleri kapsamında, Türkiye'de üretilen telefonlar yarı fiyatına alınabilecek. Üstelik sadece üniversite öğrencileri değil, açıköğretim ve yüksek lisans dahil tüm öğrenciler bu fırsattan yararlanabilecek. Ayrıca alınan telefonları iki yıl boyunca başkası kullanamayacak ve aylık 10 GB ücretsiz internet hizmeti sunulacak.