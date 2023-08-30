Vergisiz telefon ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı
Öğrencilerin vergisiz telefon ve bilgisayar edinimiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Öğrencilere vergisiz olarak hangi telefon ve bilgisayar modellerinin satılacağı merak konusu oldu. Birçok öğrenci vergisiz verilecek olan telefon modellerini araştırıyor. Peki vergisiz verilecek olan telefon modelleri neler? Hangi markaların telefonlarında geçerli olacak? Vergisiz bilgisayar modelleri neler? Vergisiz bilgisayarlar ne kadar olacak?
İddialara göre, akıllı telefonlardan yüzde 20 KDV ve matrah limitine göre yüzde 25, 40, 50 arasında değişen ÖTV alınmayacak. Bu adımın ardından Türkiye'de üretilen akıllı telefonların fiyatlarında yüzde 50'ye varan düşüş bekleniyor.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI AYRINTILARI AÇIKLADI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada bu düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Buna göre, vergisiz telefonlar projeleri kapsamında, Türkiye'de üretilen telefonlar yarı fiyatına alınabilecek. Üstelik sadece üniversite öğrencileri değil, açıköğretim ve yüksek lisans dahil tüm öğrenciler bu fırsattan yararlanabilecek. Ayrıca alınan telefonları iki yıl boyunca başkası kullanamayacak ve aylık 10 GB ücretsiz internet hizmeti sunulacak.
HANGİ TELEFON MARKALARINDA GEÇERLİ OLACAK?
Bu kapsamlı düzenleme ile birlikte Türkiye'nin yerli akıllı telefon markaları ve modelleri de dikkat çekiyor. Xiaomi, OPPO, Vivo gibi markaların ürettiği telefonlar da vergisiz döneme dahil olacak. Bunun yanı sıra Casper, Reeder, General Mobile gibi yerli markaların modelleri de vergisiz olarak piyasaya sürülecek.