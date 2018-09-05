Vicdansızlar ! Develere zarar verdiler

Antalya’da sıcaktan bunalan develerini serinlemesi için yaylaya çıkartan Kazım Akbaş, geriye döndüğünde develerinin kanlar içerisinde görünce şoka uğradı. 3 devesinin arka bacakları ile sırt kısmının kesildiğini belirten Akbaş, "Yaylada develerime huzur vermek istedim ama vicdansızlar kesmişler. Gözüm gibi bakıyordum onlara ama şu anda acı çekiyorlar" diyerek, bu caniliği yapan şahısların bulunmasını istedi.