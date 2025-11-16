  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Vicdansızlar! Yakalayıp yakalayıp tekrar havuza attılar!

Vicdansızlar, sokak kedisini defalarca süs havuzuna attılar

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir parkta kimliği belirsiz kişiler, sokak kedisini defalarca süs havuzuna attı.

Kaynak: DHA
Vicdansızlar, sokak kedisini defalarca süs havuzuna attılar - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Muratapaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1561 Sokak’taki bir parkta meydana geldi. 

1 / 5
Vicdansızlar, sokak kedisini defalarca süs havuzuna attılar - Resim: 2

Parka gelen kimliği belirsiz kişiler bir sokak kedisini defalarca süs havuzuna fırlatıp, o anları cep telefonuyla kaydetti. 

2 / 5
Vicdansızlar, sokak kedisini defalarca süs havuzuna attılar - Resim: 3

Görüntülerde, havuza atılıp dışarı çıkan kedinin aynı kişi tarafından defalarca havuza fırlatıldığı anlar yer aldı. 

3 / 5
Vicdansızlar, sokak kedisini defalarca süs havuzuna attılar - Resim: 4

Görüntüler üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. (DHA)

4 / 5