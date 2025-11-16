Vicdansızlar, sokak kedisini defalarca süs havuzuna attılar
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir parkta kimliği belirsiz kişiler, sokak kedisini defalarca süs havuzuna attı.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Muratapaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1561 Sokak’taki bir parkta meydana geldi.
Parka gelen kimliği belirsiz kişiler bir sokak kedisini defalarca süs havuzuna fırlatıp, o anları cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerde, havuza atılıp dışarı çıkan kedinin aynı kişi tarafından defalarca havuza fırlatıldığı anlar yer aldı.
Görüntüler üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. (DHA)
