  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Villada esrarengiz patlama! Bodrumda ceset bulundu

Villada esrarengiz patlama! Bodrumda ceset bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı villada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından villayı alevler sardı. Villada bahçıvanlık yapan A.V. isimli kişi alevler içinde kendini dışarı atarken, bodrum katta bir ceset bulundu. Cesedin kime ait olduğu henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA
Villada esrarengiz patlama! Bodrumda ceset bulundu - Resim: 1

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı villada bir kişinin yaralandığı patlama ve yangın sonrası yapılan incelemede, bodrum katında ceset bulundu.

1 / 7
Villada esrarengiz patlama! Bodrumda ceset bulundu - Resim: 2

İnkaya Mahallesi’nde sahipleri yurt dışında yaşayan villada bahçıvanlık yapan A.V., binaya girdiğinde bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Daha sonra bodrum katında ve çatıda yangın çıktı, diğer katlarda da camlar kırıldı.

2 / 7
Villada esrarengiz patlama! Bodrumda ceset bulundu - Resim: 3

Kıyafetleri tutuşan V., alevler içinde kendisini sokağa attı. Yoldan geçen kişinin yardımıyla giysilerini çıkarılan V.'nin vücudunda yanıklar oluştu.

3 / 7
Villada esrarengiz patlama! Bodrumda ceset bulundu - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan V., ilk müdahalesi yapılarak Bursa Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.

İtfaiye ekipleri ise yaklaşık 1 saatte yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

4 / 7