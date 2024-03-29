Villada esrarengiz patlama! Bodrumda ceset bulundu

İnkaya Mahallesi’nde sahipleri yurt dışında yaşayan villada bahçıvanlık yapan A.V., binaya girdiğinde bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Daha sonra bodrum katında ve çatıda yangın çıktı, diğer katlarda da camlar kırıldı.