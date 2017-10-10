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  3. 10 Ekim 2017 12:37

Vincin çarparak yıktığı üst geçitten kopan beton otomobili ezdi

Karaman'da vincin çarparak yıktığı üst geçitten kopan beton bloğun otomobilin üzerine düşme anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Vincin çarparak yıktığı üst geçitten kopan beton otomobili ezdi

Olay, geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Abbas Mahallesi Mut Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali A. idaresindeki vinç, seyir halindeyken 19 Mayıs Üst Geçidi'ne çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçidin sağ tarafı yıkıldı.

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Vincin çarparak yıktığı üst geçitten kopan beton otomobili ezdi

Bu sırada vincin arkasından gelen Hakan G. idaresindeki otomobil, yıkılan beton bloğunun altında kaldı. Bu anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

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Vincin çarparak yıktığı üst geçitten kopan beton otomobili ezdi

Görüntülerde vinç geçtikten hemen sonra üst geçidin yıkılan beton bloğu arkadan gelen otomobilin üzerine düşerken, başka bir otomobil de son anda durumu fark ederek duruyor.

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Vincin çarparak yıktığı üst geçitten kopan beton otomobili ezdi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise kısa süre bir telaş yaşadıktan sonra hemen sürücünün yardımına koşuyor.

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