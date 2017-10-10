Vincin çarparak yıktığı üst geçitten kopan beton otomobili ezdi
Karaman'da vincin çarparak yıktığı üst geçitten kopan beton bloğun otomobilin üzerine düşme anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Abbas Mahallesi Mut Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali A. idaresindeki vinç, seyir halindeyken 19 Mayıs Üst Geçidi'ne çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçidin sağ tarafı yıkıldı.
Bu sırada vincin arkasından gelen Hakan G. idaresindeki otomobil, yıkılan beton bloğunun altında kaldı. Bu anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde vinç geçtikten hemen sonra üst geçidin yıkılan beton bloğu arkadan gelen otomobilin üzerine düşerken, başka bir otomobil de son anda durumu fark ederek duruyor.