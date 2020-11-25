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  3. 25 Kasım 2020 17:10

Denizli'de virüslü tabut ve kıyafetler yol kenarına atıldı

Denizli’nin Buldan ilçesinde iddialara göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin taşındığı tabutlar ve görevlilerin giydiği koruyu kıyafetler yol kenarına atılmış vaziyette bulundu.

Denizli'de virüslü tabut ve kıyafetler yol kenarına atıldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde sanayi bölgesi çıkışında iddialara göre, korona virüsten hayatını kaybeden vatandaşların taşındığı tabutlar ve görevlilerin kullandığı korucu kıyafetler yol kenarına atıldı.

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Denizli'de virüslü tabut ve kıyafetler yol kenarına atıldı

Yol kenarında bulunan boş tabutlar ve koruyucu kıyafetlerin cenaze işlemleri sırasında kullanıldığı ve imha edilmediği için tehlike oluşturduğu görüldü. Korona virüs tedbirleri devam ederken, vatandaşlar bu görüntünün ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirttiler.

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Denizli'de virüslü tabut ve kıyafetler yol kenarına atıldı

Meyere yolu üzerinden geçen vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflar durumu gözler önüne sererken, bir vatandaş, “Bu tabutlar korona virüsten kaybettiğimiz vatandaşların taşındığı tabutlar. Ortaya atılan koruyucu elbiseler de cenaze işlemleri esnasında giyilen elbiseler. Bunların yakılarak imha edilmesi gerekmiyor mu? Bu görüntüler Buldan’a yakışıyor mu? Korona virüsün neden bitmediği apaçık meydandadır” dedi.

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Denizli'de virüslü tabut ve kıyafetler yol kenarına atıldı

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