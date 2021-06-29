Virüsün kıyım yaptığı Hindistan'da korkun manzara

Koronavirüsün adeta kıyım yaptığı Hindistan'dan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Vaka ve ölüm sayılarının rekor kırdığı ülkede adeta yer gök ölü insan bedeni. Halk ölen yakınlarını nehir yatağına gömünce korkunç manzara ortaya çıktı.