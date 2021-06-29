Virüsün kıyım yaptığı Hindistan'da korkun manzara
Hindistan'da insanlar koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden yakınlarına cenaze töreni düzenlemek yerine, ölülerini bir bezle sarıp nehir yatağına gömdü.
Koronavirüsün adeta kıyım yaptığı Hindistan'dan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Vaka ve ölüm sayılarının rekor kırdığı ülkede adeta yer gök ölü insan bedeni. Halk ölen yakınlarını nehir yatağına gömünce korkunç manzara ortaya çıktı.
1 / 13
Nehrin yataklarına gömülen cansız bedenler gömüldükleri yerden çıkıp su üstünde yüzmeye başladı.
2 / 13
Yetkililer, uzun süre suyun üstüne çıkan veya kıyıya vuran cesetleri toplamak için uğraştı.
3 / 13
Geçen ay da Chausa şehrinde bulunan bir su yatağında onlarca ölünün cesedi üstü üste yığılmış halde bulunmuştu.
4 / 13