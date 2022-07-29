Vizeler kalktı, Edirne Bulgar AVM'si oldu
Türkiye'nin Trakya'daki sınır komşusu Bulgaristan vatandaşlarına vize muafiyeti getirmesinin ardından 1 Leva da 9,34 TL olunca Edirne Bulgaristan vatandaşlarının "ucuzluk AVM'si''ne dönüştü.
Norveç’e tek taraflı getirilen vize muafiyeti ardından Resmi Gazete’nin önceki gün yayımlanan sayısında Bulgaristan vatandaşlarına da kimlikle ülkeye giriş yapabilme hakkı verildiği tebliğ edildi.
Para birimi liradan 9 kat değerli olan Bulgarlar Edirne çarşısına akın etti. Binlerce Bulgar vize şartı aranmaksızın kimlikleriyle ülkeye giriş gerçekleştirdi. Güncel kura göre 1 Bulgar Levası 9,84 liraya karşılık geliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre ocak-mayıs döneminde 944 bin Bulgar vatandaşı ülkeyi ziyaret etti. Bulgaristan’dan gelen ziyaretçiler ise toplam turistlerin neredeyse yüzde 10’unu oluşturuyor. Yeni kararla birlikte sayının artması öngörülüyor. Karara göre bu kişiler her 180 gün içinde 90 günle sınırlı kalmak şartıyla, kimlik kartlarıyla Türkiye’ye giriş yapabilecek.
Birgün’den Rıfat Kırcı’nın haberine göre, Türkiye şimdiye kadar 19 ülke vatandaşlarına kimlikleriyle ziyaret edebilme hakkı tanıdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yanı sıra Avrupa’da komşu olduğumuz ve ekonomisi büyük ülkeler Türkiye’ye vizesiz giriş yapabiliyor. Bu ülkeler şu şekilde: KKTC, Azerbaycan, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Ukrayna, Yunanistan ve Polonya.