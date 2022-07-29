Vizeler kalktı, Edirne Bulgar AVM'si oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre ocak-mayıs döneminde 944 bin Bulgar vatandaşı ülkeyi ziyaret etti. Bulgaristan’dan gelen ziyaretçiler ise toplam turistlerin neredeyse yüzde 10’unu oluşturuyor. Yeni kararla birlikte sayının artması öngörülüyor. Karara göre bu kişiler her 180 gün içinde 90 günle sınırlı kalmak şartıyla, kimlik kartlarıyla Türkiye’ye giriş yapabilecek.