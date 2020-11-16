Vizon tehlikesi sürüyor! Koronavirüs diğer hayvanlara atlayabilir

HABİTAT YIKIMI ZOONATİK HASTALIKLARIN EN BÜYÜK NEDENİ

Günümüzde insanlarda hastalığa neden olan virüs ve bakterilerinin yüzde 70'ine yakının hayvan kökenli olduğu düşünülüyor. Hayvanlardan insanlara geçen zoonatik hastalıkların sayısı ise gün geçtikçe artıyor. Ekolojik tahribat, ete olan talebin artması ve doğanın insan eliyle yıkımı Ebola, Sars, Nil virüsü, Rift Vadisi ateşi, Zika virüsü ve son olarak da yeni tip corona virüs pandemisini ortaya çıkardı.