Vosvoslar otizm farkındalığı için yola çıktı

Bursa Otizm Derneği Başkanı Emel Kanberoğlu da bu güne kadar tüm organizasyonlarında yanlarında olan Büyükşehir Belediyesi ve Vos Garage 16 ailesine teşekkür etti. Otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Vos Garage 16 ailesiyle düzenledikleri konvoy etkinliğinin artık geleneksel hale geldiğini belirten Kanberoğlu, “Otizm konusunda toplumumuz ne kadar duyarlı ve bilinçli olursa, otizmi çocukların aileleri olarak bizler de inan toplumda çok daha rahat hareket edebiliriz” diye konuştu.