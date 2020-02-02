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  3. 02 Şubat 2020 09:03

Vuhan'daki Türkleri kurtarma operasyonu tamamlandı

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişiyi taşıyan askeri uçak, Etimesgut Havaalanı'na indi. Yolcular tedbir amaçlı 2 hafta karantinada tutulacak.

Vuhan'daki Türkleri kurtarma operasyonu tamamlandı

Sağlık Bakanlığınca planlanan tahliye operasyonu için ambulansa çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağı, yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunun ardından, alınan tedbirler çerçevesinde Etimesgut Askeri Havalimanında hangarların arkasındaki en uzak alana çekildi.

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Vuhan'daki Türkleri kurtarma operasyonu tamamlandı

Uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü.

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Vuhan'daki Türkleri kurtarma operasyonu tamamlandı

Uçak ile içinde bulunan malzemeler de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak.

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Vuhan'daki Türkleri kurtarma operasyonu tamamlandı

KBRN gaz maskesi ve KBRN kıyafeti giymiş personel tarafından özel kimyasallar ve teçhizat kullanılarak, uçağın iç ve dış arındırma işlemleri yapılacak.

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