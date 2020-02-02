Vuhan'daki Türkleri kurtarma operasyonu tamamlandı

Uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü.

