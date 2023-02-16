Vural Savaş, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da 21 Ağustos 1938'te doğan Vural Savaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1969 yılında mezun olduktan sonra Ankara'da hakim adayı olarak mesleğe başladı. Aralık ve Gülnar hakimliği ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu tetkik hakimliği görevlerinde bulunan Savaş, 7 Kasım 1987'de Yargıtay üyeliğine seçildi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl üyeliği de yapan Savaş, 1'inci Ceza Dairesi üyesiyken, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasından 17 Ocak 1997'de cumhurbaşkanınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçildi. 19 Ocak 2001 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrılan Savaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iken 28 Şubat sürecinde önce Refah Partisi ardından Fazilet Partisi'nin kapatılması için dava açmıştı.