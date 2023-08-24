Wagner liderinin öldüğü uçak kazasında bomba iddia

Dailymail'in ulaştığı uçuş verilerine göre uçağın son 30 saniyeye kadar hiçbir arıza işareti vermediği ve bir anda irtifa kaybederek yere çakıldığı ifade edildi. Tarlaya düşen uçağın görüntülerinden yola çıkarak gündem yaratan bir iddia ortaya atan İngiliz basını ise patlamaya neden olanın uçakta bulunan bir alkollü içecek kasasına yerleştiren bomba olduğunu öne sürdü.