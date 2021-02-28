WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Artık sessize alınabilecek

GİZLİLİK SÖZLEŞMEŞİ TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Son olarak şirketin yaptığı açıklamalara göre, 15 Mayıs'a kadar veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar mesaj gönderemeyecek ya da alamayacak. Bu kullanıcıların hesapları "aktif olmayan hesap" olarak tanımlanacak.