WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Artık sessize alınabilecek
Gizlilik sözleşmesi ile tartışma yaran ve gündemden düşmeyen WhatsApp yeni özelliklerini duyurmaya devam ediyor.
Son olarak şirket, kullanıcıların artık videolarını durumlarını eklemeden veya sohbetlerde göndermeden önce sessizle alınabileceğini özelliğini tanıttı.
WhatsApp'ın Twitter üzerinden yapılan paylaşımda videolara yeni bir özellik geldiği duyuruldu.
Söz konusunda paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Kulaklarınız için değil, gözleriniz için. Artık videolarınızı durumunuza eklemeden veya sohbetlerinizde göndermeden önce sesini kapatabilirsiniz. Sadece Android'de mevcut."