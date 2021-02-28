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  3. 28 Şubat 2021 17:13

WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Artık sessize alınabilecek

Gizlilik sözleşmesi ile tartışma yaran ve gündemden düşmeyen WhatsApp yeni özelliklerini duyurmaya devam ediyor.

WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Artık sessize alınabilecek

Son olarak şirket, kullanıcıların artık videolarını durumlarını eklemeden veya sohbetlerde göndermeden önce sessizle alınabileceğini özelliğini tanıttı.

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WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Artık sessize alınabilecek

WhatsApp'ın Twitter üzerinden yapılan paylaşımda videolara yeni bir özellik geldiği duyuruldu.

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WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Artık sessize alınabilecek

Söz konusunda paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kulaklarınız için değil, gözleriniz için. Artık videolarınızı durumunuza eklemeden veya sohbetlerinizde göndermeden önce sesini kapatabilirsiniz. Sadece Android'de mevcut."

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WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Artık sessize alınabilecek

GİZLİLİK SÖZLEŞMEŞİ TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Son olarak şirketin yaptığı açıklamalara göre, 15 Mayıs'a kadar veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar mesaj gönderemeyecek ya da alamayacak. Bu kullanıcıların hesapları "aktif olmayan hesap" olarak tanımlanacak.

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