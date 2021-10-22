Yabancı bankalardan dolar/TL tahminleriyle '''eyvah ki ne eyvah'' dedirtti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın enflasyondaki yükselişe ve TL'deki değer kaybına rağmen istediği faiz indirimlerine eylülde başlayan TCMB, geçtiğimiz gün indirimlere beklentilerin ötesinde 200 baz puan ile devam etti.