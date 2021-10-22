Yabancı bankalardan dolar/TL tahminleriyle '''eyvah ki ne eyvah'' dedirtti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından yabancı bankalar dolar/TL tahminlerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın enflasyondaki yükselişe ve TL'deki değer kaybına rağmen istediği faiz indirimlerine eylülde başlayan TCMB, geçtiğimiz gün indirimlere beklentilerin ötesinde 200 baz puan ile devam etti.
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Yabancı bankalar, dolar/TL’deki sert düşüş nedeniyle yıl sonu kur tahminlerini güncellemeye başladı.
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FRANSIZ BANKASI SOCGEN’DEN SERT TAHMİN
Fransa merkezli uluslararası banka Societe Generale (SocGen), ikinci bir güncelleme yayınlayarak 2021 sonu dolar/TL tahminini 9,80’den 10,30’a çıkarırken 2022 sonu için tahminini 12,5 olarak belirledi.
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Türkiye’de dolarizasyonun hızlanmasını bekleyen banka, gelecek aylarda Türk lirası mevduatlarda düşüş görülmesini ya da duraksama olmasını beklediklerini belirtti.
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