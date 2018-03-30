Yabancı silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları!
İşte TSK envanterine girmesi öngörülen yeni yerliler....
Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen TSK'nın envanterine girerek yabancı silahların yerlerini alacağı silahları listeledi.
PULAT AKKOR: Tank koruma sisteminin tanklara entegre edilmesine kısa süre içerisinde başlanacak. Tanka yönelen roketleri en uygun zaman ve mesafede etkisiz hale getirerek tam koruma sağlıyor. Modüler mimarisi sayesinde farklı tiplerdeki zırhlı araçlara uygulanabiliyor.
Reaksiyon süresi: 300 milisaniye
Etki alanı: 360 derece
MiNYATÜR BOMBA: ASELSAN proje yöneticisi, TUBiTAKSAGE harp başlığı geliştirilmesinden sorumlu. Beton delici harp başlığına sahip MB'ler F-16, F-4/2020 ve F-35 uçaklarından atılabilecek. Uçaklar diğer bombalardan çok daha hafif olan MB'lerden 8 tane taşıyabilecek.
Menzil: 100 km
Ağırlık: 110 kg