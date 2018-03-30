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  3. 30 Mart 2018 13:55

Yabancı silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları!

İşte TSK envanterine girmesi öngörülen yeni yerliler....

Yabancı silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları!

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen TSK'nın envanterine girerek yabancı silahların yerlerini alacağı silahları listeledi.

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Yabancı silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları!

PULAT AKKOR: Tank koruma sisteminin tanklara entegre edilmesine kısa süre içerisinde başlanacak. Tanka yönelen roketleri en uygun zaman ve mesafede etkisiz hale getirerek tam koruma sağlıyor. Modüler mimarisi sayesinde farklı tiplerdeki zırhlı araçlara uygulanabiliyor.

Reaksiyon süresi: 300 milisaniye

Etki alanı: 360 derece

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Yabancı silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları!

MiNYATÜR BOMBA: ASELSAN proje yöneticisi, TUBiTAKSAGE harp başlığı geliştirilmesinden sorumlu. Beton delici harp başlığına sahip MB'ler F-16, F-4/2020 ve F-35 uçaklarından atılabilecek. Uçaklar diğer bombalardan çok daha hafif olan MB'lerden 8 tane taşıyabilecek.

Menzil: 100 km

Ağırlık: 110 kg

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Yabancı silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları!

HGK-84: Hava Kuvvetleri envanterindeki en güçlü bombalar olan 1 tonluk MK-84'ler, lazer güdümüne kavuştu. ASELSAN'ın geliştirdiği teknolojiyle, dev bombalar artık hedefini çok yüksek hassasiyetle vurabilecek ve hareketli hedeflere karşI da kullanılabilecek.

Menzil: 12 km

Ağırlık: 500 kg

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