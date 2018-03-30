Yabancı silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları!

MiNYATÜR BOMBA: ASELSAN proje yöneticisi, TUBiTAKSAGE harp başlığı geliştirilmesinden sorumlu. Beton delici harp başlığına sahip MB'ler F-16, F-4/2020 ve F-35 uçaklarından atılabilecek. Uçaklar diğer bombalardan çok daha hafif olan MB'lerden 8 tane taşıyabilecek.



Menzil: 100 km



Ağırlık: 110 kg

