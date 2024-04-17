Yabancı uyruklu cani tartıştığı kişileri minibüsüyle ezdi
Antalya'da yabancı uyruklu bir kişi babasının tartıştığı yine yabancı uyruklu 2 kişiyi minibüsle ezerek birinin ölümüne diğerinin de yaralanmasına neden oldu. Zanlı tutuklanırken korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
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Antalya'da bir iş yerinden çıkan ve hareketlerinden tartıştıkları anlaşılan iki kişi, iş yeri sabinin yakını olduğu ileri sürülen iki kişi tarafından minibüsle ezildi.
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Olayda bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi olaydan yaralı olarak kurtuldu. Olay anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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İddiaya göre, yabancı uyruklu iş yeri çalışanlarıyla, yine yabancı uyruklu çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı.
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