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Yabancı uyruklu cani tartıştığı kişileri minibüsüyle ezdi

Antalya'da yabancı uyruklu bir kişi babasının tartıştığı yine yabancı uyruklu 2 kişiyi minibüsle ezerek birinin ölümüne diğerinin de yaralanmasına neden oldu. Zanlı tutuklanırken korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Yabancı uyruklu cani tartıştığı kişileri minibüsüyle ezdi - Resim: 1
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Yabancı uyruklu cani tartıştığı kişileri minibüsüyle ezdi - Resim: 2

Antalya'da bir iş yerinden çıkan ve hareketlerinden tartıştıkları anlaşılan iki kişi, iş yeri sabinin yakını olduğu ileri sürülen iki kişi tarafından minibüsle ezildi. 

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Yabancı uyruklu cani tartıştığı kişileri minibüsüyle ezdi - Resim: 3

Olayda bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi olaydan yaralı olarak kurtuldu. Olay anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yabancı uyruklu cani tartıştığı kişileri minibüsüyle ezdi - Resim: 4

İddiaya göre, yabancı uyruklu iş yeri çalışanlarıyla, yine yabancı uyruklu çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı.

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