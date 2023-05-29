Yabancı uyruklu kaçakçılara suçüstü!

Detaylı arama için kapalı ve güvenli bir alana alınan yolcunun kıyafetlerinin astar kısımlarının açılması üzerine içlerinde süngere benzer materyallerin bulunduğu tespit edildi. İncelemeler neticesinde süngerlere altının toz haline getirilerek emdirildiği ve yüksek ısıda işlem gerçekleştirilerek tekrar katı formuna getirilebileceği anlaşıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin üzerinden 5 kilogram altın ele geçirildi. (DHA)