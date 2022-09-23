Yabancı uyruklu kaçaklara ev kiralayanlara büyük ceza

Operasyon kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları araştırmada göçmenleri evlere kişi başı 900 lira kira alarak yerleştirenlerin A.H. ve M.D.H'nin olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonda A.H ile M.D.H'yi yakaladı.