Yabancı uyruklu psikopat eşini sokak ortasında bayıltana kadar dövdü
Eskişehir'de sokaktaki eşinin yüzüne defalarca yumruk atan ve dakikalarca döven şahsın görüntüleri ortaya çıkarken, polis tarafından gözaltına alınan zanlının daha önce de eşine parke taşıyla vurduğu iddia edildi.
Kaynak: İHA
Olay, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Denk Sokak'taki bir müstakil ev önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, soyadı öğrenilemeyen Ali isimli şahıs sokak ortasında karısını dövdü.
Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde sokakta olan karısına evden koşarak yaklaşan şahsın, eşini saçlarından tutarak yere oturttuğu, yüzüne defalarca vurduğu görülüyor.
Kadının çığlıkları arasında dakikalarca eşine fiziki şiddet gösteren şahsın, hiçbir şey olmamış gibi evine geri yöneldiği görüldü.
Kadının aldığı darbelerle yarı baygın şekilde yerde yatarken yaşanan olay 'pes' dedirtti.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
