Yabancı uyruklu sahte doktora suçüstü: Evini hastaneye çevirmiş!
Mersin'in Erdemli ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtarak evini kaçak muayenehaneye çeviren yabancı uyruklu şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada ultrason cihazından 20 koli ilaca kadar adeta bir klinik envanteri ele geçirildi. Halk sağlığını tehlikeye atan sahte doktor M.B., sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde halk sağlığını hiçe sayan ve akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı gün yüzüne çıkarıldı. Kendisini çevresine "doktor" olarak tanıtan yabancı uyruklu M.B. isimli şahsın, kiraladığı evi tam teşekküllü bir kaçak hastaneye çevirdiği tespit edildi.
Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz istihbarat çalışmaları sonucunda Alata Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyon, sahte doktorun kurduğu tehlikeli tezgahı çökertti.
Polis ekipleri adrese girdiklerinde bir evden çok profesyonel bir muayenehane ile karşılaştı. Yabancı uyruklu kişileri para karşılığında muayene ve tedavi ettiği belirlenen şahsın evinde yapılan aramalarda ele geçirilen tıbbi cihazlar ve ilaçlar, durumun vahametini gözler önüne serdi. Kayıtlara geçen kaçak klinik envanteri şu şekilde:
20 koli dolusu çeşitli markalarda tıbbi ilaç
1 adet ultrason cihazı ve aparatları
1 adet oksijen destek cihazı
2 adet koter cihazı ve 2 kutu bistüri
Cerrahi müdahalelerde kullanılan sütur (dikiş) malzemesi
2 adet steteskop ve tansiyon ölçme aleti
Kaçak hastaların kayıtlarının tutulduğu bir randevu defteri
Kapsamlı operasyon sırasında, sahte doktorun bu yasa dışı faaliyetlerden ve halkın sağlığıyla oynamasından elde ettiği değerlendirilen 53 bin 550 TL ile 3 bin 880 Dolar nakit paraya da el konuldu. Suçüstü yakalanarak emniyete götürülen M.B., buradaki adli işlemlerinin ve sorgusunun tamamlanmasının ardından sınır dışı (deport) edilmek üzere Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.