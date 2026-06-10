Yabancı uyruklu sahte doktora suçüstü: Evini hastaneye çevirmiş!

Polis ekipleri adrese girdiklerinde bir evden çok profesyonel bir muayenehane ile karşılaştı. Yabancı uyruklu kişileri para karşılığında muayene ve tedavi ettiği belirlenen şahsın evinde yapılan aramalarda ele geçirilen tıbbi cihazlar ve ilaçlar, durumun vahametini gözler önüne serdi. Kayıtlara geçen kaçak klinik envanteri şu şekilde:

20 koli dolusu çeşitli markalarda tıbbi ilaç

1 adet ultrason cihazı ve aparatları

1 adet oksijen destek cihazı

2 adet koter cihazı ve 2 kutu bistüri

Cerrahi müdahalelerde kullanılan sütur (dikiş) malzemesi

2 adet steteskop ve tansiyon ölçme aleti

Kaçak hastaların kayıtlarının tutulduğu bir randevu defteri